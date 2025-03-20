وزير الخارجية الايراني: سنرد على رسالة ترامب خلال الأيام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي في تصريحات له، بخصوص محتوى الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي الى ايران.

وقال عراقجي بهذا الصدد: "لن نتفاوض بشكل مباشر إطلاقا في ظل الضغوط والتهديدات وتشديد العقوبات"، مبينا: "سنرد على رسالة ترامب ونرسلها عبر القنوات المناسبة..بما أننا في عيد النوروز وشهر رمضان، فإننا لسنا في عجلة من أمرنا للرد، ولكن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا وسوف نرد في الأيام المقبلة".

وصرح وزير الخارجية: "تحتوي رسالة ترامب على تهديدات ومزاعم باحتوائها على فرص. نجري دراسة لكافة الزوايا والنقاط في الرسالة وسيكون ردنا مع الأخذ بعين الاعتبار كافة أبعاد التهديد والفرص. وكما قال الشهيد سليماني، في كل تهديد هناك فرصة".

وأكد عراقجي: "سياستنا هي المفاوضات غير المباشرة طالما أن الضغوط والتهديدات من هذا النوع موجودة.. نحن مستعدون للحرب، ولكننا لا نرحب بالحرب. العام المقبل سيكون عامًا صعبًا ومهمًا ومعقدًا".

/انتهى/