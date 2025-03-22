عراقجي يتباحث مع نظيره البرازيلي حول آخر التطورات الإقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية البرازيلي بحب مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، في اتصال هاتفي، الجمعة، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان على أهمية تحديد واستغلال القدرات الوفيرة الموجودة لدى إيران والبرازيل، فضلاً عن قدرات المنظمات متعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس، التي ينتمي إليها كلا البلدين، من أجل توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وأكدا استعدادهما للقيام بذلك.

وناقش وزيرا خارجية إيران والبرازيل أيضا آخر التطورات الإقليمية والدولية وأكدا على ضرورة التزام كافة الحكومات بحماية سيادة القانون على المستوى الدولي.

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