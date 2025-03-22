أوليانوف: تشاورت مع غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف أجرى مشاورات وتبادل وجهات النظر مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونشر صورة من لقائه مع غروسي على منصة إكس، وكتب: "التقيت اليوم مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والأمن النووي في أوكرانيا قضيتان جذبتا قدرا كبيرا من الاهتمام في مجلس محافظي الوكالة.

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