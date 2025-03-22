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٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:١٢ ص

أوليانوف: تشاورت مع غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني

أوليانوف: تشاورت مع غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، عن إجراء مشاورات مع غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف أجرى مشاورات وتبادل وجهات النظر مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونشر صورة من لقائه مع غروسي على منصة إكس، وكتب: "التقيت اليوم مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والأمن النووي في أوكرانيا قضيتان جذبتا قدرا كبيرا من الاهتمام في مجلس محافظي الوكالة.

/انتهى/

رمز الخبر 1955794
شیرین سماره

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