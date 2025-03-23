طهران: لا يمكن إحياء الاتفاق النووي بصیغته الحالية لان الوضع النووي تقدم بشكل كبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام إيرانية، قال إنه لا يمكن إحياء اتفاق عام 2015 -المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة- بشكله ونصه الحاليين، لأن هذا ليس في مصلحة إيران.

وأضاف أنه لم يعد بإمكان إيران العودة إلى شروط الاتفاق النووي رغم أن الاتفاق لا يزال قادرا على أن يشكل أساسا ونموذجا للمفاوضات.

وتابع إن تكتيك ونهج طهران هو أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع واشنطن، موضحا أن رفض التفاوض مع أميركا نابع من التاريخ والخبرة وليس العناد.

وأضاف أنه وفي ظل الظروف الحالية لم يعد من الممكن الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتغير بعض الأشياء.

وأوضح عراقجي أن أولويات طهران هي "إبطال مفعول العقوبات التي يستخدمها العدو ضدنا لتحقيق أهدافه".

وأكد أن بلاده تجنبت الحرب دائما ولا تسعى إليها لكنها مستعدة لها ولا تخاف منها.

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