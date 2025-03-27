خرازي: باب المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن مفتوح

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال كمال خرازي اليوم الخميس ان مواقف ترامب الاخيرة تهدف الى خلق اجواء ثنائية القطب في ايران.

واضاف خرازي: استراتيجية امريكا هي الدعوة للمفاوضات في ظل تشديد الحظر والتهديدات العسكرية.

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