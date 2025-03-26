العميد قاآني: طوفان الأقصى اكملت معاني المقاومة.. ايران تقف الى جانب فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه القى قائد فيلق القدس في حرس الثورة الايراني، العميد إسماعيل قاآني كلمة ضمن "منبر القدس" إحياءً ليوم القدس العالمي.

وقال العميد قاآني: التحية لروح الإمام الخميني الذي دعا لهذا اليوم واطلق عليه اسم يوم القدس العالمي، والتحية للإمام الخامنئي الذي سار على نهجه.

واضاف: عملية طوفان الأقصى أكملت معاني المقاومة في الميدان والمقاومة الشعبية، مشيرا إلى ان طوفان الأقصى شكّل ظاهرة حديثة لوحدة الساحات والتي تجلت من خلالها صلابة وتلاحم قوى المقاومة والشهداء اثبتوا عزة وكرامة المقاومة.

واكد على ثبات المقاومة بالقول: اذا نظرنا نظرة عميقة فإن المقاومة اصبحت أكثر ثباتا وقوة رغم كل التضحيات.

واشار العميد قاآني إلى اننا نحيي اليوم يوم القدس وقد ادركت الامة الاسلامية اهمية القضية الفلسطينية وقد تعرفت الشعوب الحرة في العالم على هذا المفهوم وأصبحت حاضرة لتأييد الشعب المظلوم عبر مظاهراتٍ شعبية.

واكد قائد فيلق القدس ان الجمهورية الاسلامية كما في السابق تقف الى جانب فلسطين دفاعًا عن القدس الشريف من خلال دعم المجاهدين في جبهات المقاومة ومن خلال عمليات عسكرية مثل الوعد الصادق.

واضاف: صمود إيران وثباتها سيستمران حتى تحقيق الهدف النهائي وهو تحرير القدس الشريف.