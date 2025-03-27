ايران وقطر تؤكدان على مشاركة جميع الفئات السورية في تحديد النظام السيادي

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء ذلك خلال زيارة محمد رضا رؤوف شيباني المندوب الخاص لوزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السورية، يوم الاربعاء الى الدوحة في سياق المشاورات الإقليمية حول التطورات في سوريا.

وفي هذا اللقاء، أكد المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني، أثناء شرحه لموقف ايران المبدئي تجاه سوريا، أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية واستقرارها والمشاركة الشاملة لجميع الفئات والشرائح المختلفة من المجتمع السوري في تحديد نظام الحكم في البلاد، إلى جانب احترام حقوق جميع المجموعات العرقية والدينية في البلاد، يجب أن يكون محل اهتمام جميع دول المنطقة.

من جانبه شرح وزير الدولة بالخارجية القطري خلال هذا اللقاء الوضع الخاص في سوريا في جوانب مختلفة، وأكد على دور إيران ومكانتها المؤثرة في المنطقة، وأشار إلى أهمية وحساسية التطورات الجارية في المنطقة، واعتبر أنه من الضروري مواصلة المشاورات وتبادل الافكار بين البلدين.

وأدان الجانبان استمرار احتلال أجزاء واسعة من سوريا والهجمات المستمرة من قبل الكيان الصهيوني على البنية التحتية الدفاعية السورية، فضلاً عن تصعيد الإبادة الجماعية في غزة، وأكدا على ضرورة الرد الحاسم من المجتمع الدولي على جرائم كيان الاحتلال.

وناقش الجانبان أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي بشأن التطورات في سوريا والمنطقة.

/انتهى/