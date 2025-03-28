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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٤٧ م

مسيرات يوم القدس العالمي في باكستان

مسيرات يوم القدس العالمي في باكستان

انطلقت مسيرات بمتسبة يوم القدس العالمي في باكستان بالتزامن مع مسيرات في دول اخرى من العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انطلقت مسيرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد إحياء ليوم القدس العالمي.

وفي وقت سابق، أعلن شعب كشمير الهندية دعمه القوي للشعب الفلسطيني المظلوم من خلال تنظيم مسيرة في يوم القدس العالمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1955975
شیرین سماره

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