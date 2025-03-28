مسيرات يوم القدس العالمي في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انطلقت مسيرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد إحياء ليوم القدس العالمي.

وفي وقت سابق، أعلن شعب كشمير الهندية دعمه القوي للشعب الفلسطيني المظلوم من خلال تنظيم مسيرة في يوم القدس العالمي.

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