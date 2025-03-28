اجتماع الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدول البريكس يدين التهديدات العسكرية ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع المساعدين والمبعوثين الخاصين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة دول البريكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البرازيل يومي الخميس 27 والجمعة 28 نيسان/ابريل.



ومثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الاجتماع،مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا "مهدي شوشتري".



وخلال هذا الاجتماع أبدى ممثلو الدول الأعضاء وجهات نظرهم حول أهم القضايا الإقليمية، وفي نهاية الاجتماع صدر بيان مشترك من 35 فقرة.



وفي البيان الختامي للاجتماع، تم الترحيب بمناقشات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وإدانة العقوبات احادية الجانب. كما أدان المجتمعون التهديدات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء تصاعد المخاطر الأمنية في غرب آسيا وشمال أفريقيا.



وقد تطرق المشاركون الى موضوعات مختلفة منها: ضرورة احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، ضرورة زيادة التعاون من أجل التنمية والتقارب في المنطقة،- إدانة اعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، حل الأزمات بالطرق السلمية، ضرورة التزام الكيان الصهيوني باتفاقات وقف إطلاق النار، وطلب إنهاء الاحتلال، وإعادة إعمار غزة، ودعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.



كما اعرب المجتمعون عن قلقهم ازاء الوضع في سورية، بما في ذلك ظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وإدانة العمليات الاجرامية في الساحل السوري وقتل المدنيين العلويين، ودعم وحدة وتسريع إعادة إعمار سورية، بالاضافة الى ضرورة انسحاب الكيان الاسرائيلي من المناطق المحتلة في سورية ولبنان، وإدانة هجمات الصهاينة على لبنان وضرورة وقفها.



وعلاوة على ذلك، اعربوا ايضا عن قلقهم بشأن سلامة الملاحة في البحر الأحمر، ودعم الحوار بين الأطراف الليبية، والتأكيد على وحدة أراضي السودان، وإنهاء الصراعات من خلال الحوار السوداني الداخلي.



وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا،اجتماعات منفصلة مع مساعدي وزيري خارجية روسيا والبرازيل والمبعوث الخاص للصين لشؤون الشرق الأوسط، وقد تم مناقشة وتبادل التطورات الراهنة في المنطقة.



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