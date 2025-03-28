عراقجي: موقفنا واضح تماما..لن نتفاوض تحت الضغط أو التهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي اليوم الجمعة ، على هامش مسيرات يوم القدس ، في مقابلة مع قناة العالم: "نرفض المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة ، لكن المحادثات غير المباشرة ستتم كما كانت الحال في الماضي".

وتابع: "أي شخص يتحدث إلى الشعب الإيراني بلغة التهديد سيتلقى الرد بنفس اللغة".

وقال وزير الخارجية: "لدينا منطق في طريقنا ولدينا تطلعات وقضايا معينة".

وأضاف عراقجي: "لا أعتقد أن هذه التهديدات يمكن أن تأخذ جانبًا حقيقيًا وعمليًا"، مؤكدا: "نحن مستعدون تمامًا لمواجهة كل تهديد وكذلك للتعامل بطريقة الدبلوماسية".

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