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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:١٦ م

عراقجي: موقفنا واضح تماما..لن نتفاوض تحت الضغط أو التهديد

عراقجي: موقفنا واضح تماما..لن نتفاوض تحت الضغط أو التهديد

صرح وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي ان موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المفاوضات واضح تمامًا ولن نتفاوض تحت الضغط والتهديد على الإطلاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي اليوم الجمعة ، على هامش مسيرات يوم القدس ، في مقابلة مع قناة العالم: "نرفض المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة ، لكن المحادثات غير المباشرة ستتم كما كانت الحال في الماضي".

وتابع: "أي شخص يتحدث إلى الشعب الإيراني بلغة التهديد سيتلقى الرد بنفس اللغة".

وقال وزير الخارجية: "لدينا منطق في طريقنا ولدينا تطلعات وقضايا معينة".

وأضاف عراقجي: "لا أعتقد أن هذه التهديدات يمكن أن تأخذ جانبًا حقيقيًا وعمليًا"، مؤكدا: "نحن مستعدون تمامًا لمواجهة كل تهديد وكذلك للتعامل بطريقة الدبلوماسية".

/انتهى/

رمز الخبر 1956006
جواد ماستری فراهانی

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