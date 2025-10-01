انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات الدبلوماسية بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الجولة الثالثة من المشاورات الدبلوماسية بين إيران وروسيا بشأن التطورات الإقليمية في غرب آسيا عُقدت في موسكو بمشاركة مهدي شوشتري، مساعد الوزير والمدير العام لغرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، وألكسندر كينشاك، المدير العام لشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية.

وخلال هذه الزيارة، التقى المدير العام لغرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية أيضًا بنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين.

وخلال هذه المشاورات، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول التطورات والتحديات الراهنة في منطقة غرب آسيا.