وزيرة الطرق الايرانية تناقش مع وزير خارجية تركمانستان خارطة الطريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال اللقاء الذي جرى الجمعة في عشق آباد، تباحثت وزيرة الطرق واعمار المدن الايرانية فرزانة صادق، مع وزير خارجية تركمانستان رشيد مرادوف، حول التعاون في مجال النقل والخدمات الفنية والهندسية وتصديرها.

وكانت القضايا المتعلقة بالكهرباء والغاز والطاقة مع تركمانستان من بين القضايا الأخرى التي ناقشها مسؤولو البلدين وتبادلوا وجهات النظر بشأنها.

كما تم استعراض العديد من مجالات التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتحديد جدول أعمال اللجنة المشتركة.

وبناء على القرارات المتخذة، فمن المقرر عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتركمانستان في مايو/أيار المقبل، باستضافة طهران.

ومن المقرر في هذه اللجنة المشتركة، دراسة خارطة الطريق للتعاون في مجال النقل بين البلدين، وخارطة الطريق لتطوير التعاون الفني والهندسي، وكذلك خارطة الطريق للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، على هامش اجتماع اللجنة المشتركة، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين في هذا الشأن.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات العمل على توقيع وثائق تعاون جديدة إلى جانب وثيقة اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في المجالات المذكورة.

وتزور وزيرة الطرق الإيرانية تركمانستان للمشاركة في المؤتمر الدولي "عام السلام والثقة: الحوار من أجل الأطفال".

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