البرلمان الايراني يصادق على مشروع قانون التعاون الضريبي مع بنغلاديش بشكل عام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في جلسة عامة اليوم (الأحد 6 أبريل) في البرلمان، وخلال مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لإزالة الازدواج الضريبي على ضرائب الدخل ومنع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي على المبادئ العامة لمشروع القانون.

ومن الجدير بالذكر أنه قال البرلماني الايراني فتح الله توسلي: "إذا لم نقم بالتشريع مع الدول الأخرى في بعض الحالات، فلن نحقق أهداف التنمية وأهداف خطة التنمية السابعة".

وأكد أن الحكومة البنغلاديشية تقع في جوارنا وأن 91 في المائة من سكانها مسلمون، وقال: "لدينا قدرات عالية للغاية لتطوير العلاقات مع بنغلاديش ويمكننا استخدام هذه القدرة لتحسين الظروف الاقتصادية". وتعد بنغلاديش أيضًا ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم ولديها قدرة عالية جدًا في تصنيع السيارات.

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