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٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٨ م

بقائي: يوم "12 فروردين" يمثل تجسيداً للإرادة الوطنية في ترسيخ أسس الاستقلال والكرامة والسيادة

بقائي: يوم "12 فروردين" يمثل تجسيداً للإرادة الوطنية في ترسيخ أسس الاستقلال والكرامة والسيادة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "إن ذكرى 12 فروردين كان تجسيدا للعزيمة والإرادة التاريخية للشعب الإيراني في ترسيخ أسس الاستقلال والكرامة والسيادة الوطنية، بالاعتماد على الإرادة الجماعية ورغبة الأمة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بلادنا إسماعيل بقائي على حسابه في منصة إكس الاجتماعية، في إشارة إلى يوم 12 من فروردين: "يوم 12 من فروردين، يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو يوم ترسيخ واحدة من أسرع وأشمل عمليات انتقال السلطة في التاريخ من خلال صناديق الاقتراع". اليوم الذي اختارت فيه الأمة الإيرانية، بعد أقل من شهرين من انتصار الثورة، بأغلبية ساحقة نظام الحكم الذي تريده.

وأضاف: "إن هذا التطور الحاسم كان تجسيدا للإصرار والرغبة التاريخية للشعب الإيراني في ترسيخ أسس الاستقلال والكرامة والسيادة الوطنية، اعتمادا على الإرادة الجماعية ورغبة الأمة". ونحن نحتفل بهذا اليوم الذي يمثل تجسيداً للإرادة الوطنية في تقرير مصيرنا، ونتوجه بالتحية إلى أرواح الشهداء الطاهرة الذين ضحوا بأرواحهم على هذا الطريق المقدس.

/انتهى/

رمز الخبر 1956121

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