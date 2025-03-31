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٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٢٣ ص

بقائي يهنىء الفرق الرياضية الإيرانية بانجازاتها في البطولات الاسيوية

بقائي يهنىء الفرق الرياضية الإيرانية بانجازاتها في البطولات الاسيوية

هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي " منتخب المصارعة الحرة الإيراني على فوزه ببطولة الألعاب الآسيوية و المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بفوزه في كأس الأمم الآسيوية والتأهل إلى كأس العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي هنأ في منشور له على منصة "اكس"، الفرق الرياضية الإيرانية بإنجازاتها الفخرية في البطولات الاسيوية التي حققها الشباب الايراني في بداية العام الايراني الجديد (21/3/2025).

وفي رسالة التهنئة كتب بقائي عزيمة وإرادة الشباب الايراني وصلابته في استعداده الدائم جعلته يحقق الانجازات الفخرية العالمية والوصول الى اعلى المراتب.

واضاف بقائي إننا نعتبر انجازات شبابنا التي يُفتخر بها في الأيام الأولى من العام الايراني الجديد، علامة على قدرة الشباب الإيراني على أن يكون لهم حضور قوي في الساحة العالمية.

وتابع نهنئ بإخلاص المنتخب الوطني والجمهور الايراني على بطولة المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة في دورة الألعاب الآسيوية وبطولة المنتخب الايراني لكرة القدم الشاطئية في كأس الأمم الآسيوية والتأهل إلى كأس العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1956081
شیرین سماره

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