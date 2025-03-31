بقائي يهنىء الفرق الرياضية الإيرانية بانجازاتها في البطولات الاسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي هنأ في منشور له على منصة "اكس"، الفرق الرياضية الإيرانية بإنجازاتها الفخرية في البطولات الاسيوية التي حققها الشباب الايراني في بداية العام الايراني الجديد (21/3/2025).

وفي رسالة التهنئة كتب بقائي عزيمة وإرادة الشباب الايراني وصلابته في استعداده الدائم جعلته يحقق الانجازات الفخرية العالمية والوصول الى اعلى المراتب.

واضاف بقائي إننا نعتبر انجازات شبابنا التي يُفتخر بها في الأيام الأولى من العام الايراني الجديد، علامة على قدرة الشباب الإيراني على أن يكون لهم حضور قوي في الساحة العالمية.

وتابع نهنئ بإخلاص المنتخب الوطني والجمهور الايراني على بطولة المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة في دورة الألعاب الآسيوية وبطولة المنتخب الايراني لكرة القدم الشاطئية في كأس الأمم الآسيوية والتأهل إلى كأس العالم.

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