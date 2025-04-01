إيران تدين بشدة عدوان الكيان الصهيوني على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي بشدة، الهجمات الإجرامية المستمرة للكيان الصهيوني على لبنان، بما في ذلك الجريمة الإرهابية التي وقعت اليوم في ضاحية بيروت، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين اللبنانيين ومسؤول في حزب الله ونجله.

وفي إشارة إلى أكثر من ألفي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني، والهجمات على سيادة الأراضي اللبنانية، وقتل وإرهاب المواطنين اللبنانيين، اعتبر بقائي أن الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد لبنان تشكل انتهاكا صارخا لجميع مبادئ وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ووصف تقاعس ضامني وقف إطلاق النار تجاه تمرد الكيان الصهيوني بأنه مؤسف ودليل على بطلان وعودهم واتفاقياتهم في هذا الصدد.

كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الأسف العميق لاستمرار تقاعس المنظمات الدولية ذات الصلة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، تجاه إسرائيل وجرائمها الشنيعة في لبنان وفلسطين المحتلة، ووصف الولايات المتحدة وغيرها من الداعمين الغربيين للكيان بأنهم متواطئون في جرائمه وانتهاكاته للقانون، ودعا إلى تحرك أكثر جدية من قبل دول المنطقة لمواجهة توسع وحرائق إسرائيل.

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