بزشكيان: الاستخدام غير السلمي للطاقة النووية ليس له مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مركز الإعلام الرئاسي، أن الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان هنأ مساء الخميس في اتصالا هاتفيا مع السيد محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي، والملك وشعب بلاده بعيد الفطر المبارك. واعتبر شهر رمضان المبارك فرصة لتذكر المشتركات بين المسلمين، ومنها القرآن الكريم وشعائر هذا الشهر الفضيل، وقال: إن الدول الإسلامية تستطيع ضمان السلام والأمن والتقدم على أعلى مستوى لأنفسها والمنطقة بالاعتماد على هذه المشتركات وتعزيز الوحدة والتماسك فيما بينها.

وأضاف بزشكيان: يمكن للدول الإسلامية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تعزيز الوحدة والانسجام في ما بينها، مؤكدا: لو اتحد المسلمون لتمكنوا من وضع حد للجرائم المستمرة بحق بعض الشعوب المسلمة ومن ضمنها الشعب الفلسطيني.

وتابع الرئيس الايراني في جانب اخر من محادثاته مع ولي العهد السعودي: إيران لم تسعَ قط إلى الحرب أو الصراعات، وليس للاستخدام غير السلمي للطاقة النووية مكان في عقيدتنا الأمنية والدفاعية.

واضاف الرئيس الإيراني: إيران مستعدة للانخراط والحوار لحل بعض التوترات، على أساس المصالح المتبادلة والاحترام، مؤكدا ان ايران ليست في حالة حرب مع أي دولة، ولكننا لا تتردد في الدفاع عن أنفسنا، وجاهزيتنا وقدراتنا على أعلى مستوى.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعرب ولي العهد السعودي أيضًا عن تهانيه المتبادلة بمناسبة عيد الفطر المبارك لرئيس الجمهورية والشعب الايراني، وأشاد بتوجهات ومواقف الدكتور بيزكيان في تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية. وقال: "آمل أن نتمكن من خلال مواصلة عملية تعزيز التعاون بيننا من تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة".

وأشار الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في تحليله للوضع في المنطقة والدول الإسلامية، إلى أن التعاون بين إيران والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة يمكن أن يساهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار وإرساء السلام. مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية مستعدة للعب دور في المساعدة بحل أي توتر او انعدام للأمن في المنطقة.