خطيب صلاة الجمعة بطهران: أمريكا هي سبب انعدام الأمن وليس نحن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام السيد محمد حسن أبو ترابي فرد، إمام الجمعة المؤقت في طهران حول زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، إن ترامب يعرف ما حدث في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والبنية التحتية الاقتصادية وبناء الطاقة في إيران والمنطقة. فهو يعلم أن هذه القوة العظمى، أي السكان، اليوم تشكّل العقبة الأهم أمام تجاوزات أمريكا وجرائمها.

هذا، وأكد خطيب جمعة طهران على أنه يجب الأخذ في الاعتبار قضيتين استراتيجيتين فيما يتعلق بالنمو السكاني، لافتًا إلى أن القضية الأولى اليوم هي ضرورة الاستفادة من كافة القدرات الثقافية والاجتماعية والعلمية والإدارية وتخصيص الموارد اللازمة في ميزانية الدولة لاستخدام الموارد البشرية الانتقالية بشكل سليم، أي نافذة السكان في الدولة، مضيفًا أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي للبلاد والتطورات الثقافية والاجتماعية التي تلعب دورًا هامًا في نمو المواليد.

وتابع أن القضية الثانية في هذا الخصوص، وتعد أمرًا مهمًا للمستقبل، هي التخطيط السليم لمتابعة مشاكل كبار السن، لافتًا إلى أنه بحلول العام 2041، من المتوقع أن يكون حوالي 13 مليون شخص من كبار السن من مجمل سكان إيران، مما يعني أن عدد سكان البلاد سيكون أكبر سناً في المستقبل، ولابد من الاستثمار اليوم لتلبية احتياجات المجتمع الأكبر.

وفي الجزء الثاني من خطبة الجمعة لليوم، تناول خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمد حسن ابو ترابي فرد"، زيارة ترامب للمنطقة وتصريحاته بشأن إيران، قائلا: الرئيس الأمريكي الذي زار المنطقة في الأيام الأخيرة بهدف تسويق وتمويل وتغطية الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، أدلى بتصريحات لو تجاوزت الجزء المبتذل والسطحي والسخيف منها لوجدتها في مستوى آخر يحرف الواقع والحقائق الواضحة بوقاحة فادحة.

واكد حجة الاسلام ابو ترابي فرد على انه، تحديدا في الوقت الذي كشف فيه الكيان الصهيوني عن نصف وجهه المظلم والقبيح، وارتكب أبشع المجازر والإبادة الجماعية الاستعمارية نيابة عن الغرب، وخاصة أمريكا، وانتهك السيادة الوطنية والإقليمية لسورية ولبنان واليمن ، واحتل عسكريا أراضي في الدول العربية والإسلامية مثل لبنان وسورية؛ يشير ترامب وبكل وقاحة إلى إيران باعتبارها تهديدا للأمن الإقليمي.

واعتبر خطيب جمعة طهران بان إيران تشكل تهديدا لأمريكا والكيان الصهيوني وهي عامل اقتدار وتأييد ورعاية ووحدة للأمة الإسلامية،مؤكدا على ان تصوير إيران كتهديد للمنطقة لا يمكن أن يشكل غطاء للجرائم التي ارتكبها الصهاينة خلال عدوانهم على غزة منذ 470 يوما.

ولفت حجة الاسلام ابو ترابي فرد الى ان مكتب الإعلام التابع للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد افاد في شهر آذار/مارس 2025، أن الكيان الصهيوني قتل خلال هذه الفترة أكثر من 50 ألف مدني، و18 ألف طفل، وأكثر من 12 ألف امرأة، بدعم غربي سياسي وإعلامي.

واضاف خطيب جمعة طهران، بأنه وتزامنا مع تواجد الرئيس الأمريكي في المنطقة وتقديم نفسه كموفر للأمن للدول الإسلامية، مع الدعم الكامل من الولايات المتحدة، يُحرم قطاع غزة من الوصول إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وتُعرض حياة 3،500 طفل لخطر الموت وأكثر من 25 ألف جريح ومريض بحاجة إلى العلاج الفوري تحت الحصار الكامل ونحن نشهد إبادة جماعية لهم بالأسلحة الأمريكية.

وأعرب حجة الاسلام أبو ترابي فرد عن أمله في وحدة وسلامة الأمة الإسلامية ووقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة في فلسطين المحتلة وغزة، مما يمهد الطريق لزيادة اقتدار الأمة الإسلامية وحماية مصالح شعوب المنطقة في مواجهة التجاوزات الأمريكية.

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