خطيب جمعة طهران: الثورة الاسلامية جمعت ايران والدول الاسلامية الاخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حجة الإسلام "ابو ترابي فرد" في خطبة صلاة الجمعة اليوم: "إن شهر رمضان المبارك هو نقطة انطلاق وارتباط بالقرآن، وينبغي لنا في استمرار هذا الشهر الفضيل أن نستقر على هذا الارتباط".

وأكد: "إن طلاب المدرسة القرآنية يتمتعون بخصائص متميزة ،مضيفا: لا شك أن من خصائص القرآن الحياة العقلانية والعلمية. والموحدون معروفون بالعقلانية والعلم وثمرة هذا النهج تحقيق مبادئ الوحدة واجتناب الخلافات".

و قال حجة الإسلام "ابو ترابي فرد": المحافل العلمية والأكاديمية هي مهد النقاش والنقد والتحليل. لأن هذه المراكز هي مكان للنمو الفكري وهذا الاختلاف موضع تقدير في مثل هذه المراكز. ولكن عندما يتحول جهل الإنسان إلى علم وبعد هذا النهج يضع الخلافات على جدول أعماله، فإن ذلك يؤدي إلى الفساد وانتهاك حقوق الناس".

وأضاف خطيب الجمعة المؤقت في طهران: من أجل احترام حقوق الإنسان، لا سبيل إلا الوحدة والتماسك ووفقا لآيات القرآن، يجب علينا جميعا أن نكون إلى جانب الحق وتعزيز الوحدة الوطنية وقوة النظام الإسلامي.

وذكر حجة الإسلام أبو ترابي فرد: إن ثمرة الثورة الإسلامية جمعت الناس والمجتمع الإسلامي وقال: لقد جمعت الثورة الإسلامية إيران ولبنان واليمن وفلسطين والعراق وسائر بلاد المسلمين.

كما أكد حجت الإسلام سيد محمد حسن أبوترابي‌فرد، أن نقطة التركيز الأساسية لأمريكا والنظام العالمي في مواجهة إيران هي الحرب الناعمة، لا سيما في المجال الإعلامي والعمليات النفسية.

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