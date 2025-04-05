مفتى عمان ينتقد بشدة السكوت تجاه جرائم الكيان الصهيوني في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الشيخ الخليلي كتب على صفحته الرسمية في شبكة "إكس": " إن المآسي الوحشية التي تمر بها فئة من هذه الأمة في أرض غزة العزيزة، مع صمت العالم الإسلامي والعالم البشري؛ أمر داع إلى الاعتبار والتساؤل: لماذا هذا الصمت الرهيب مع هذه الوحشية الضارية والعدوان السافر ؟! أما بقي للأمة الإسلامية عرق ينبض بالحياة؟ أو لم يبق للإنسانية من ضمير حي ؟!"

وفي نفس السياق، حذر سامي أبو زهري، أحد قادة حركة حماس، من أن السكوت غير المسبوق للدول العربية والإسلامية قد شجع العدو الصهيوني على الاستمرار في تنفيذ مخططاته التدميرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف: "ما يحدث في غزة ليس مجرد هجوم على حماس، بل هو محاولة واضحة لإبادة الوجود الفلسطيني بالكامل."

كما أشار أبو زهري إلى أن هدف الكيان الصهيوني من هذه الجرائم هو تحويل غزة إلى معسكر اعتقال كبير دون الحد الأدنى من مقومات الحياة، بهدف التهجير القسري للسكان من هذه المنطقة.

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