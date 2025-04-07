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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٥٣ ص

تواجد أكثر من 6 ملايين مواطن أفغاني شرعي وغير شرعي في إيران

تواجد أكثر من 6 ملايين مواطن أفغاني شرعي وغير شرعي في إيران

أعلن مستشار وزير الداخلية ورئيس مركز شؤون الأجانب واللاجئين، نادر ياراحمدي أن عدد المواطنين الأفغان المصرح لهم وغير المصرح لهم في البلاد يبلغ ستة ملايين ومائة ألف.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مستشار وزير الداخلية الايراني ان عدد المواطنين الأفغان المصرح لهم وغير المصرح لهم في البلاد يبلغ ستة ملايين ومائة ألف",

وأوضح ياراحمدي قائلا: "من هذا العدد، هناك مليونان ومائة ألف مصرح لهم، ومليونان غير مصرح لهم، ومليونان ضمن فئة التعداد السكاني".

وأضاف: "تم طرد أكثر من مليون مواطن غير شرعي من البلاد ومن هذا العدد، 40% منهم أعلنوا عن هويتهم وغادروا البلاد طواعية".

وصرح مستشار الوزير: "إن العدد الكبير من الأسر اللاجئة الأفغانية يفرض تكاليف باهظة على البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1956319
جواد ماستری فراهانی

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