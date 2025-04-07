تواجد أكثر من 6 ملايين مواطن أفغاني شرعي وغير شرعي في إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مستشار وزير الداخلية الايراني ان عدد المواطنين الأفغان المصرح لهم وغير المصرح لهم في البلاد يبلغ ستة ملايين ومائة ألف",

وأوضح ياراحمدي قائلا: "من هذا العدد، هناك مليونان ومائة ألف مصرح لهم، ومليونان غير مصرح لهم، ومليونان ضمن فئة التعداد السكاني".

وأضاف: "تم طرد أكثر من مليون مواطن غير شرعي من البلاد ومن هذا العدد، 40% منهم أعلنوا عن هويتهم وغادروا البلاد طواعية".

وصرح مستشار الوزير: "إن العدد الكبير من الأسر اللاجئة الأفغانية يفرض تكاليف باهظة على البلاد".

/انتهى/