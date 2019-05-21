السفارة الإيرانية في كابل تستنكر تفجير سكة حديد خواف _ هرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفارة الإيرانية في كابل أوضحت أمس الاثنين تفاصيل حادث التفجير الارهابي الذي استهدف خط سكك الحديد قيد الانشاء بين مدينة خواف الايرانية ومدينة هرات الافغانية وادى الى استشهاد عدد من الايرانيين والافغان العاملين في المشروع.

وجاء في التفاصيل إن عصر يوم الأحد 19 آيار استشهد مهندي إيراني مشرف على مشروع السكة وجندي افغاني، خلال جولة على المشروع في منطقة شتيمغ في محافظة غوريان التابعة لولاية هرات الحدودية مع إيران، فيما أصيب 7 آخرين خمسة افغانيين واثنين ايرانيين.

وقدم السفارة المواساة لاسر شهداء وجرحى الحادث الارهابي، مستنكرةً استهداف الإرهاب للأبرياء. /انتهى/.