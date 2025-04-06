لواء مصري سابق: الكيان الإسرائيلي غير قادر على قتال الجيش المصري.. وجاهزون لو اندلعت الحرب الآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن الوضع الحالي بين مصر والكيان الإسرائيلي هو "توتر عسكري" وإن الكيان الإسرائيلي غير قادر على القيام بأي عمل عسكري ضد مصر في الوقت الحالي بسبب قتاله لمدة 17 شهرا حتى الآن في حرب غير تقليديه، معتبرا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج عامين تدريبيين للدخول في حرب تقليدية.

وعن مطالب الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك التواجد العسكري المصري في سيناء، قال إن هذه أرض مصرية ومن حق مصر أن تفعل ما تشاء بأرضها، منوها بأن القاهرة تستغل ثغرات موجودة في اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي ولا تنتهكها.

وواصل قائلا: "ما دمت قويا لا أحد يستطيع الاقتراب منك، ولو كان في غزة جيش لما حدث لها ذلك، وطالما معك قوة عسكرية فإنها تحمي استقرارك".

وأكد أن القوات المسلحة المصرية مستعدة وجاهزة لو كانت الحرب بعد ساعة من الآن، متابعا: "رئاسة الأركان ووزير الدفاع ليس لهم علاقة بالسياسة ومساراتها، هم لديهم تعليمات بحماية أمن مصر وولو اقترب أي أحد لشبر واحد من أرضنا سيتم مواجهته".

وأشار إلى أن أمريكا حاولت إجراء اختبار (للجاهزية المصرية) خلال الأيام الماضية واقتربت طائرات أمريكية من الحدود المصرية، فانطلقت مقاتلات مصرية وتصدت لها وأخبرتها بعدم وجود تصريح لدخول المجال المصري، ومن ثم عادت أدراجها.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي هو من انتهك اتفاقية السلام مع مصر، وأدخل دبابات إلى المنطقة "د" الموازية للحدود المصرية، بينما تنص الاتفاقية على تواجد 180 مركبة فقط، لكن الكيان الإسرائيلي أدخل دبابات في المنطقة "د" داخل قطاع غزة.

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