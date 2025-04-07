شهيد في استهداف الكيان الصهيوني سيارة جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في غضون ذلك، شنت مسيرة صهيونية غارة على تلة الكنيسة بين الطيبة ورب ثلاثين جنوب لبنان مستخدمة قنابل صوتية، في وقت لوحظ تحليق مكثف للمسيرات الصهونية من نوع هرمز 900 مسلحة في أجواء قرى قضاء صور، على مستوى منخفض جدا.

کما أفادت وسائل إعلام لبنانية مساء امس الأحد، بأن مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" أغارت على محيط مركز للجيش اللبناني في منطقة الناقورة جنوب البلاد.

وأضافت: إن المروحية الصهيونية أغارت بعدد من الصواريخ مستهدفة أحد البيوت الجاهزة بالقرب من حاجز الجيش اللبناني في بلدة الناقورة.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنه وللمرة الثانية في أقل من ساعة تشن مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" غارة على بلدة الناقورة.

وأوضحت: إن مسيرة صهيونية ألقت ثلاث قنابل صوتية باتجاه غرفة جاهزة وسط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان، مؤكدة أن سلاح الجو الصهيوني أغار على البلدة مرتين.

كما أفادت بأن مروحيات صهيونية حلقت في أجواء القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

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