الخارجية الصينية: سنقاتل حتى النهاية إذا أصرت الولايات المتحدة على شنّ حرب تجارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية إن الصين "ستتخذ الإجراءات اللازمة، وستقاتل حتى النهاية إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب تجارية".

ويأتي ذلك بعدما لوّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بزيادة الرسوم على وارداتها بنسبة 50% بدءاً من 9 نيسان/ أبريل الجاري، إذا لم تسحب بكين إجراءاتها التي اتخذتها رداً على الرسوم الأميركية.

وقالت الخارجية الصينية إن تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الصين "خطأ مضاعف يكشف مجدداً طبيعة الابتزاز لدى الولايات المتحدة".

وأمس الاثنين، أعلن ترامب استعداده لإبرام صفقة مع الصين فقط في حال معالجة العجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة في العلاقات الثنائية الحالية.

وقال ترامب للصحافيين: "نخسر مئات المليارات من الدولارات سنوياً بسبب الصين. وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أبرم أي صفقة. أنا مستعد للصفقة، لكن عليهم حل مشكلة الفائض".

وجاء هذا التصريح رداً على قرار مجلس الدولة الصيني يوم الجمعة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع البضائع الأميركية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 10 نيسان/أبريل الجاري، في إجراء يُعدّ رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها السلطات الأميركية.

/انتهى/