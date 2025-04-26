الصين: لا مفاوضات تجمعنا مع أميركا التي يتوجب عليها حل العقدة التي تسببت بها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، أكد رفض بلاده أي مفاوضات تجارية مع واشنطن حول الرسوم الجمركية لافتا إلى أن أميركا هي التي بدأت بشكل أحادي عقدة الرسوم الجمركية لذلك هي من عليها انهائها.

وشدد على أنه لا مشاورات تجارية اساسا بين الصين وروسيا كي تصل لنتيجة ما.

وشار إلى أنه في وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين جارية، وزعم أنه "لا يهم من يقصدون". "ربما نعلن عن ذلك لاحقا، ولكن لديهم اجتماعا هذا الصباح (الخميس) ونحن في محادثات مع الصين".

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