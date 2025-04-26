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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٤١ ص

الصين: لا مفاوضات تجمعنا مع أميركا التي يتوجب عليها حل العقدة التي تسببت بها

الصين: لا مفاوضات تجمعنا مع أميركا التي يتوجب عليها حل العقدة التي تسببت بها

أكدت المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن أن بلاده رفضت أي مفاوضات تجارية مع واشنطن فيما يخص الرسوم الجمركية لافتا إلى أن على واشنطن حل هذه العقدة التي وجدتها "اي الرسوم الجمركية" التي بدأتها بشكل أحادي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، أكد رفض بلاده أي مفاوضات تجارية مع واشنطن حول الرسوم الجمركية لافتا إلى أن أميركا هي التي بدأت بشكل أحادي عقدة الرسوم الجمركية لذلك هي من عليها انهائها.

وشدد على أنه لا مشاورات تجارية اساسا بين الصين وروسيا كي تصل لنتيجة ما.

وشار إلى أنه في وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين جارية، وزعم أنه "لا يهم من يقصدون". "ربما نعلن عن ذلك لاحقا، ولكن لديهم اجتماعا هذا الصباح (الخميس) ونحن في محادثات مع الصين".

/انتهى/

رمز الخبر 1957105
شیرین سماره

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