الصين ترد برد شديد اللهجة على البلطجة الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الاناضول، أن متحدث وزارة الخارجية الصينية لين سيان قال في إشارة إلى مزاعم أميركا حول سيطرة الصين على قناة بنمأ، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن أمريكا ستسعيد قناة بنما، وأن"الصين لم تبن هذه القناة". "الصين لا تدير هذه القناة والصين لن تستخدم هذه القناة كسلاح".

وردا على وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قال سيان: "هاجم المسؤول الأمريكي الكبير الصين بشكل متحيز، وقوض وشكك في التعاون بين الصين وبنما".

وأكد: "من الواضح للجميع من هو الذي ينوي السيطرة على قناة بنما". إن الولايات المتحدة تهدد سيادة وأمن وتنمية الدول الأخرى.

وأضاف: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن نشر الشائعات المزعجة وعدم ربط الصين بقناة بنما بشكل خبيث بهدف إيجاد مبرر لهيمنة أمريكا على قناة بنما".

في أوائل فبراير/شباط، ادعى الرئيس الأمريكي أن بنما انتهكت الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن قناة بنما وأعلن أن واشنطن سوف تستعيد السيطرة على القناة.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خلال زيارته لقناة بنما أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إنهاء ما وصفه بـ"النفوذ الصيني" على هذا الممر الملاحي الاستراتيجي.

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