النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تراجعت أسعار النفط أكثر من 3% اليوم الاثنين، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي، مع تأجيج التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين للمخاوف من ركود من شأنه أن يقلل الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.41 دولار، أي بنسبة 2.15%، لتصل إلى 64.17 دولاراً للبرميل عند الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35 دولار، أي بنسبة 2.18%، لتصل إلى 60.64 دولار. وعند أدنى مستوى لها في الجلسة، انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3%، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ نيسان/أبريل 2021.

وانخفض سعر النفط بنسبة 7% يوم الجمعة مع زيادة الصين للرسوم الجمركية على السلع الأميركية، مما أدى إلى تصعيد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى توقع احتمال أكبر للركود. في الأسبوع الماضي، خسر خام برنت 10.9%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 10.6%.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة تحليل سوق النفط "فاندا إنسايتس" لوكالة "رويترز": "من الصعب أن نرى أرضية للنفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق، ومن الصعب أن نرى ذلك يحدث ما لم يقل ترامب شيئاً لوقف المخاوف المتصاعدة بشأن حرب التجارة العالمية والركود".

رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، قالت الصين الجمعة إنها ستفرض رسوماً إضافية بنسبة 34% على السلع الأميركية، مؤكدة مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة.

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