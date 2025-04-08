آلاف المصريين يحتشدون في العريش رفضاً لتهجير الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل المشاركون من مختلف الأعمار بواسطة حافلات علّقت أعلام مصر وفلسطين، وتعالت الهتافات الوطنية المؤيّدة للشعب الفلسطيني وثوابت قضيته، ومنها: "لا لا للتهجير.. فلسطين عربية.. غزة غزة رمز العزة".

وأمس، دان ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي من القاهرة التي يزورها، "الترحيل القسري لأهالي قطاع غزة"، و"ضم الضفة الغربية". وكان قد دعا في وقت سابق إلى وقف نهائي وتامّ للأعمال القتالية في قطاع غزة.

ودعا ماكرون إلى وقف الضربات الإسرائيلية في غزة، موجّهاً "نداءً فورياً" للعودة إلى وقف إطلاق النار، الذي كان سارياً منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي.

والجدير بالذكر أنّ الرئاسة الفرنسية أعلنت عن توجّه ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة العريش التي تبعد نحو 50 كلم عن قطاع غزة، حيث يترأس وفداً فرنسياً رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية جان نويل بارو، ومن القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إنّ ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية وأممية، والهلال الأحمر المصري.

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