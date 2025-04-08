لماذا اهتم صادق هدايت برباعيات "الخيام" وهل كان هذا التوجه وسيلة ليجد فيه ضالته الفكرية والفلسفية؟

وكالة مهر للأنباء، مجموعة الثقافة والأدب: صادق هدايت هو أحد أشهر الكتاب الإيرانيين في القرن العشرين؛ ولد في 18 فبراير 1942 في طهران. كان له أختان وشقيقان أكبر منه وأخت أصغر منه. وكان الابن الأصغر والمفضل لهدايت قلي خان اعتضاد الملك، المؤرخ الأدبي ورئيس أكاديمية الضباط. يُعرف بأنه أحد رواد الأدب الإيراني الحديث.

في سن السابعة، بدأ صادق هدايت تعليمه الابتدائي في المدرسة الدينية مع أبناء عمه خسرو ومنوتشهر هدايت. تلقى تعليمه الثانوي في دار الفنون، ثم في مدرسة سان لويس. تأثر بالأدب الفرنسي والمفكرين الغربيين، وذهب إلى بلجيكا مع قافلة من الطلاب المرسلين إلى أوروبا لدراسة الهندسة والبناء. لكن بعد تغيير تخصصه إلى الهندسة المعمارية والعمل الجاد، انتقل إلى باريس وبقي هناك لمدة أربع سنوات. ومن الواضح من رسائله أنه كان دائمًا غير راضٍ ويشكو من قلة المال والقواعد والانضباط المرهق السائد. وفي النهاية، ترك المدرسة في منتصف الطريق، ورغم معارضة عائلته، عاد إلى إيران.

صادق هدايت (باللون الأبيض) مع أشقائه وأبناء عمه

أصرت العائلة على عودته لدراسة الطب أو الهندسة أو أي تخصص يريده، لكن الشاب المتمرد أراد البقاء في طهران والذهاب إلى إحدى المدن. على أية حال، فقد بقي في طهران وعمل لفترة في البنك الوطني، ولفترة في وزارة الخارجية، ولفترة في شركة المساهمة العامة للإنشاءات. كان يقدم استقالته وغير راض ولا يشعر بالسعادة، ولم يكن قادرًا على البقاء في مكان واحد. لم يكن هناك شيء يثير اهتمامه سوى دراسة الادب.

كان هدايت مهتمًا بالأدب منذ طفولته وأيام الدراسة. إذا تركنا جانباً كتابه الصغير ولكن المثير للاهتمام "الإنسان والحيوان"، الذي كتبه في طهران عام 1924 قبل رحلته إلى أوروبا، فإن أول عمل أدبي لهدايت هو القطعة غير المكتملة "الموت". والتي كتبها البلجيكيون في عام 1305م. وفي وقت لاحق، في عام 1306، كتب في باريس أطروحة نظيفة وخالية من العيوب تقريبًا حول فوائد النظام النباتي. ونحن نعلم أنه لم يأكل اللحوم طوال العشرين سنة الأخيرة من حياته. إنه كاتب غزير الإنتاج، واسع القراءة، ودائمًا ما يكون غير راضٍ عن أعماله التي كتب العديد من الأعمال خلال حياته.

صورة شخصية لصادق هدايت وهو شاب، التقطت في باريس أمام المرآة

صادق هدايت، غير راضٍ عن الوضع الاجتماعي والسياسي وخائب الأمل من أي حركة أو تحسن، ذهب إلى باريس مع القليل من المال من بيع كتبه، وبعد أن أخذ إجازة من جامعة طهران، باسم علاج مرضه، في الرحلة الأخيرة من حياته التي استمرت ثمانية وأربعين عامًا. كان يأمل أن تكون الظروف في باريس مواتية له لمواصلة مسيرته في الكتابة، لكنه كتب في رسالة إلى شقيقه أن الأمور لا تزال لا تسير على ما يرام وقال إنه قد يذهب إلى سويسرا. ولكنه لم يذهب. في 19 أبريل 1955، أحرق أعماله غير المنشورة وانتحر بفتح صمام الغاز في حمام منزل داخلي في شارع شامبينواز، بوليفارد سان ميشيل. وقد عثر طلاب إيرانيون على جثته بجوار رماد كتاباته، وتم دفنه بعد أيام قليلة في مقبرة بير لاشيز. هناك شائعات وأحاديث كثيرة حول صادق هدايت، والتي تعود إلى نمط حياته وفي نهاية المطاف وفاته، مما دفع الكثيرين إلى رفعه إلى مرتبة القديسين وكثيرين إلى التقليل من شأنه إلى حد الطرد. ورغم كل هذه الانتقادات، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، فإننا لا ننوي التطرق إليها في هذه المقالة، وإنما نريد أن نتناول أحد أعمال هداية الذي لم يحظ بالحديث الكافي.

هدايت والخيام

ومن بين جميع أعماله، قام صادق هدايت بشيء مهم وهو التوجه إلى رباعيات الخيام. ولعل ذوقه الصارم، وروح الفكاهة والهجاء المريرة، وعدم رضاه الدائم، وأسئلته الدائمة، هي التي دفعته إلى اختيار الخيام من بين جميع الشعراء الآخرين، مفضلاً عليه نظرته الفلسفية ولغته الاستفهامية.

لقد قام هدايت بأعمال مهمة في مجال تصحيح وتحليل رباعيات الخيام. وفي عام 1924 نشر مقالاً بعنوان "مقدمة في رباعيات الخيام"، ثم في عام 1934 نشر كتاب "أغاني الخيام". وقد حاول هدايت في هذا الكتاب أن يحدد الرباعيات المنسوبة إلى الخيام تحديداً يقينياً تاماً من بين الرباعيات المنسوبة إليه. اختار 143 رباعية وكان متشككًا بشأن 35، لكنه كان يعتقد أنه إذا لم تكن هذه الرباعيات من تأليف الخيام نفسه، فهي بالتأكيد من عمل الطلاب أو التلاميذ الذين كانوا قريبين من تفكير الخيام وأسلوبه.

لماذا ذهب صادق هدايت إلى رباعيات الخيام وهل كان هذا التوجه لتحقيق آرائه الفكرية والفلسفية؟

أغاني الخيام، مع لوحة غزال بريشة صادق هدايت

ونحن نعلم اليوم أن الشعراء المجهولين أحياناً كانوا يكتبون قصائدهم تحت أسماء شعراء عظماء معروفين، حتى إذا لم تبقى أسماؤهم تبقى قصائدهم على الأقل، أو حتى لا يجرؤ أحد على طردهم أو احتقارهم. وهكذا نجد لدينا الكثير من الغزليات والرباعيات وغيرها من القطع الشعرية باسم شعراء عظماء، والتي نعلم حسب حكم علماء المخطوطات والمصححين أنها ليست من تأليفهم. وفي هذا البحث وضع علامة النجمة على الرباعيات المشكوك فيها ليبين أن نسبتها إلى الخيام كانت بحذر. ويعتبر عمله أحد الجهود البحثية الأولى في إيران لتصحيح رباعيات الخيام.

تصحيح رباعيات الخيام بعد صادق هدايت

وكان تصحيح هدايت لرباعيات الخيام من أوائل الجهود البحثية في إيران لتصحيح رباعيات الخيام، وقد ألهم العديد من الباحثين الآخرين في هذا المجال. وقد لفت نشر كتاب "أغاني الخيام" لهدايت انتباه العلماء الناطقين باللغة الفارسية إلى تصحيح قصائد الخيام. ورغم أن تصحيحه لرباعيات الخيام لم يُقبل كمعيار للتصحيحات اللاحقة، فقد تم الاعتراف به باعتباره أحد الجهود الأولى الموثوقة في إيران وألهم العديد من العلماء الآخرين. على سبيل المثال، بعد هدايت، كان محمد علي فروغي من أوائل من صحح أشعار الخيام.

كانت ردود الفعل على تصحيح صادق هدايت لرباعيات الخيام متباينة، وفي بعض الأحيان كانت انتقادية. يعتقد البعض أن هدايت توجه الى الخيام لتحقيق آرائه الفكرية والفلسفية. وهذا يعني أنه قدم الخيام على أنه عدمي، وشارب خمر، وملحد، وهذه الصورة تختلف عن الصورة الشائعة عن الخيام. وقد تعرضت بعض تحليلات هدايت للخيام لانتقادات بسبب اعتقاده بعنصرية خيام ومعاداته للعرب. وقد قدم الخيام باعتباره أحد الإيرانيين المناهضين للعرب.

لماذا ذهب صادق هداية إلى رباعيات الخيام وهل كان هذا لاختيار لتحقيق آرائه الفكرية والفلسفية ؟

لقد كان لإبداع هدايت وعمله الرائد في تصحيح الخيام وإثارة النقد والتعبير عنه أثره في الأدب الفارسي، فلفت الأنظار إلى الخيام وشجع كثيراً من الكتاب والباحثين على دراسته والبحث عنه. وفي هذه الأثناء، كانت المصادر الأولية محدودة في وقت إرشاده، وقام بإجراء التصحيحات باستخدام المصادر المتاحة. وقد أدى هذه القيود إلى أن تتم تصحيحات لاحقة باستخدام مصادر أحدث ونهج أكثر علمية ودقة.

إن الفرق بين تصحيح صادق هدايت لرباعيات الخيام والتصحيحات اللاحقة له يعتمد على عدة عوامل، منها طريقة اختيار الرباعيات، والنظرة الفلسفية، والوصول إلى المصادر. استخدم هداية المصادر المتاحة في عصره واختار الرباعيات بناءً على فهمه للخيام. وأكد على المفاهيم الفلسفية العدمية والنقدية للخيام واختار الرباعيات المتوافقة مع هذه الرؤية. اختار 143 من الرباعيات المنسوبة إلى الخيام. ومن بين هذه القصائد، كانت 14 منها تُعرف باسم "الرباعيات الرئيسية".

وفي الخطوة التالية اختار محمد علي فروغي الرباعيات التي تنسب إلى الخيام بشكل أكثر ثقة. وقد صحح رباعيات الخيام بالمصادر الأولية والمعايير العلمية والأدبية، بينما صححها الفروغي مع الأخذ في اعتبار النتائج والمعايير العلمية الأحدث. وقد أكدت المراجعات اللاحقة على الموضوعات المتنوعة في رباعيات الخيام دون التركيز على فلسفة محددة.

/انتهى/