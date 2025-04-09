إيران وأذربيجان توقعان على مذكرة حول التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد بعد ظهر يوم الثلاثاء اجتماع بين فرزانه صادق وزيرة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشاهين مصطفاييف نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، بصفتهما رئيسي اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بهدف مراجعة المشاريع والتعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والتجارة والطاقة والشؤون المصرفية.

وفي هذا اللقاء، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول الاتفاقيات وتنفيذ البرامج التي ينبغي النظر فيها خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى أذربيجان.

وفي ختام هذا الاجتماع تم التوقيع على النصين الفارسي والأذربيجاني لمذكرة التفاهم للاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين بين وزيرة الطرق وبناء المدن في جمهورية إيران الإسلامية ونائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان بصفتهما رئيسي اللجنة، وتم إرفاقهما بالنسخة الإنجليزية من مذكرة التفاهم هذه التي تم توقيعها بين الطرفين في طهران في فبراير2025.

وتواصل وزيرة الطرق والتنمية الحضرية زيارتها إلى أذربيجان للاطلاع على مشاريع النقل والبنية التحتية المشتركة بين البلدين.

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