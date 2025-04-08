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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٥٦ م

محادثات بين وزيرة الطرق و "إلهام علييف" في باكو

محادثات بين وزيرة الطرق و "إلهام علييف" في باكو

التقت وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية، "فرزانه صادق"، برئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، خلال زيارتها إلى باكو.

أفادت وكالة مهر للأنباء، استضاف إلهام علييف اليوم، الثلاثاء، فرزانه صادق، وزيرة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيسة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأذربيجان.

وفي نفس السياق ، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن زيارة رئيس الجمهورية إلى أذربيجان مدرجة على جدول الأعمال، وأنهم مشغولون بالتشاور والحديث حول توقيتها وتفاصيلها.

محادثات بين وزيرة الطرق و "إلهام علييف" في باكو

كما التقى مهدی سنائي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الإيرانية، الذي زار باكو، مع علييف. وأشار سنائي في لقائه مع رئيس جمهورية أذربيجان إلى العلاقات بين طهران وباكو التي ترتكز على التواصل مع الجوار، مستندة إلى العلاقات الأخوية والقرابة.

كما أكد الطرفان في هذا اللقاء على اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدفاعية والأمنية، وأكدا أيضًا على ضرورة إزالة العقبات في مجالات التجارة والنقل، ورحبا بتبادل الخبرات بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1956387
یاسر المصری

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