وزيرة الطرق وبناء المدن الايرانية تزور ميناء باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ترأس صادق مالواجرد الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجمهورية اذربيجان فيما يراسها عن الجانب الاذربيجاني شاهين مصطفايف.



وجاءت الجولة التفقدية هذه بهدف دراسة سبل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.



وخلال زيارتها لثلاثة ايام لجمهورية اذربيجان تمت دراسة احدث مستجدات المشروعات المشتركة في مجالات النقل والجمارك والمياه والطاقة والنفط والغاز والتجارة التفضيلية.



/انتهی/