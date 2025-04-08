 مجلس الدوما الروسي يصادق على الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران لمجلس الدوما الروسي للمصادقة عليها.

وتم التوقيع على الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في 17 يناير من قبل فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، ومسعود بزشكيان، رئيس إيران، في موسكو؛ وهي اتفاقية أدخلت العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران في مرحلة جديدة.

ووصف بوتين هذه الوثيقة بأنها "خطوة إلى الأمام في تطوير التعاون الثنائي"، واعتبر الأهداف التي تم تحديدها فيها "طموحة"، حيث تركز على تعزيز العلاقات بين البلدين. كما تم تحديد إطار قانوني واضح في هذه الوثيقة من أجل تطوير العلاقات طويلة الأمد بين الدولتين الجارتين.

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