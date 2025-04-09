العميد رمضان شريف: الشعب الفلسطيني بمقاومته سيفرض الهزيمة على الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رمضان شريف، رئيس لجنة إحياء الانتفاضة ويوم القدس في تصريح له إن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني مستمرة بشكل مروّع حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، وذلك في ظل صمت مطبق ومؤسف من المؤسسات الدولية ومن يدّعون قيادة النظام العالمي.

وأضاف: "الاعتداء على المساجد والمدارس وصمة عار على جبين من يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام ومناهضة العنف في عالم اليوم، وقد كشفت هذه الأحداث عن زيف ادعاءاتهم وألحقت بهم فضيحة مدوية."

وأكد شريف أن الشعب الفلسطيني، بصموده ومقاومته القائمة على حق واضح، سيفرض الهزيمة مجددًا على الكيان الصهيوني، بإذن الله تعالى.

وأشار إلى أن الرأي العام العالمي بات اليوم واحدًا من أهم عناصر القوة في العالم، وقد وقف بوضوح إلى جانب الشعب الفلسطيني وندد بجرائم الاحتلال الصهيوني.

واختتم بالقول: "إن الحشود الجماهيرية التي خرجت في مختلف المدن، بل وحتى في القرى، بعثت برسالة قوية إلى العالم تُجسد وحدة الشعب وتماسكه ودعمه الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني المظلوم."

/انتهى/