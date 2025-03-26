العميد شريف يعلن عن تفاصيل مسيرات يوم القدس العالمي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد رمضان شريف، رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة ويوم القدس العالمي، أعلن خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء، عن برامج مسيرات يوم القدس لهذا العام.

وأشار إلى أن يوم القدس العالمي يُعدّ ثاني أكبر مسيرة وطنية في إيران، حيث ستُقام الفعالية في أكثر من 900 مدينة. وكما هو الحال في كل عام، ستُجرى المسيرات في طهران وكافة المدن الإيرانية يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، الموافق 28 مارس 2025، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا.

وأضاف رئيس اللجنة أن الشعار المركزي لمسيرة هذا العام هو "على العهد يا قدس"، بينما سيكون المتحدث الرئيسي للمراسم في طهران محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وأكد شريف أن الصهاينة لا ينبغي أن يعوّلوا على دعم بعض الأشخاص غير المتزنين، فهم ليسوا أقوى من فرعون أو غيره من الطغاة عبر التاريخ، والحق مع أولئك الذين يقاتلون بشجاعة للدفاع عن مصيرهم. فقد ناضل الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 عامًا، وخاض مختلف أشكال المقاومة.

كما نقل عن الرئيس الأمريكي قوله إن سبب ضعف الكيان الصهيوني يعود إلى صغر مساحته الجغرافية، مما يعني أنهم يسعون للتوسع والاعتداء على شعوب المنطقة. وأشاد شريف بالإمام الخميني (رض)، الذي تنبأ قبل الثورة بأن الصهاينة لن يكتفوا بفلسطين، بل سيستهدفون دولًا أخرى، وهو ما نشهده اليوم واقعًا.

وشدد على أن تصريحات قائد الثورة الإسلامية أكدت مرارًا أن الصهاينة لن يكتفوا بالمناطق التي احتلوها، بل يخططون للاستيلاء على أراضٍ أخرى، إلا أن محور المقاومة يدرك ذلك جيدًا، ويتبنى نهج المواجهة الذي أثبت فاعليته في تحقيق الانتصارات.

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