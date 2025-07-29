العمید شريف: الكيان الصهيوني يمنع وصول الغذاء إلى أهالي غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه العميد رمضان شريف، رئيس الهيئة المركزية للانتفاضة والقدس، في اجتماع خاص للهيئة، عُقد بشكل عاجل للتحقيق في مجازر أهالي غزة ومنع توزيع الغذاء من قبل الكيان الصهيوني: "تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 60 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا على يد الكيان الصهيوني في غزة في أقل من عامين.

وتابع: لقد وضع الكيان الصهيوني، مرة أخرى، مشروع توسيع نهر النيل إلى نهر الفرات على جدول أعماله بفضل الدعم الأمريكي.

وأضاف رئيس هيئة الأركان المركزية للانتفاضة والقدس: "هذا الكيان يمنع وصول الحد الأدنى من المواد الغذائية إلى سكان غزة، ويعتدي على طوابيرهم للحصول على الطعام".

وفيما يتعلق بالاستجابة للرأي العام لمساعدة سكان غزة الذين يموتون جوعًا في طوابير الحصول على الطعام، قال العميد شريف: "حددوا مقترحاتكم لتنفيذ المساعدات بطريقة محددة". وقد أعلنت حماس أنها ستتمكن من إيصال الغذاء إلى غزة في حال تقديم المساعدات.