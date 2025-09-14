العميد شريف: عملية طوفان الأقصى رمزٌ لصمود الشعب الفلسطيني وأنصاره في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رمضان شريف اليوم في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى المباركة: "إن يوم 7 اكتوبر 2023 كان بداية عملية طوفان الأقصى الناجحة، واليوم نحن على أعتاب ذكراها الثانية، لذلك هناك آراء مختلفة حولها".

وأضاف: "من الواضح أن عملية طوفان الأقصى أعادت قضية فلسطين إلى الرأي العام العالمي. كما نجحت في توضيح أمرين: أولاً، أن الصهاينة ليسوا كما يدّعون، وأنهم قابلون للهزيمة، وثانياً، أن الكيان الصهيوني يرتكب المجازر ويدمر الفلسطينيين منذ سنوات، لكن عملية طوفان الأقصى أظهرت أن الجيل الفلسطيني الجديد عازم أيضاً على مقاومة الكيان".

وتابع رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة الفلسطينية : "لقد صمد أهل غزة خلال هذين العامين في وجه القصف المروع والمجاعة والعقوبات وإغلاق الحدود، ولم يتخذوا أي إجراء ضد حركة المقاومة. هذا في حين أن العدو حاول بكل قوته العسكرية القضاء على المقاومة، إلا أن الفلسطينيين يواصلون تنفيذ عمليات ناجحة، وهذا ما سلب الصهاينة شجاعة إعادة احتلال غزة".

وتابع شريف: "كانت طوفان الأقصى إنجازًا عظيمًا للقضية الفلسطينية، إذ نشهد موجات دعم عالمية لفلسطين".

وأضاف: "لقد أخرجت طوفان الأقصى الصهاينة عن توازنهم النفسي والسلوكي، فتكبدوا شتى أنواع الجرائم خلال هذين العامين".

وقال رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة الفلسطينية: "إن طوفان الأقصى رمزٌ لصمود الشعب الفلسطيني وأنصاره في العالم".

وأضاف شريف: لطالما كان مجلس التنسيق الإعلامي في الساحة نصرةً لفلسطين خلال العامين الماضيين، ويوم القدس العالمي هو ثاني أكبر وأوسع تظاهرة بعد الثورة. والحمد لله أن العالم أدرك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بُعد نظر الإمام ومواقف قادة الثورة تجاه فلسطين.

وأضاف: نأمل أن تستمر موجة الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، وأن ينضم إليها في نهاية المطاف حكام الدول الإسلامية، حتى يُقضى نهائيًا على هذه الغدة السرطانية من على مسرح التاريخ.

وأضاف رئيس لجنة الانتفاضة الفلسطينية: منذ طوفان الأقصى، غادر مليونا صهيوني الأراضي المحتلة ولن يعودوا إليها أبدًا.

وأضاف شريف: بينما يوشك الكيان الصهيوني على الانهيار، فإنه يواصل الحديث عن خطط توسعية من النيل إلى الفرات. حتى ترامب صرّح في تحليله بأن مشكلة الإسرائيليين تكمن في صغر مساحة أراضيهم، وأن عليهم التفكير في احتلال أجزاء من الدول المجاورة. تُظهر هذه الكلمات أن الصهاينة، رغم ضعفهم وهشاشتهم الحالية، ما زالوا يُصرّون على التوسع الإقليمي وارتكاب الجرائم.

وصرح شريف قائلاً: إن العملية الصهيونية الأخيرة باغتيال قادة حماس نُفّذت في الوقت الذي دعوا فيه إلى المفاوضات وإنهاء الحرب؛ وهو عملٌ حظي بموافقة أسيادهم، مثل ترامب. لقد كشف هذا السلوك القبيح للعالم الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني أكثر من أي وقت مضى.

وأكد شريف على دور حركات المقاومة الأخرى، قائلاً: إن الشعب اليمني وحركات المقاومة الأخرى التي قدمت مساعداتها تُعدّ مثالاً على إرادة الشعب. ومن لا يدخل الساحة مباشرةً، لأي سبب كان، يمكنه دعم المجاهدين الذين يمتلكون الشجاعة والقدرة على المواجهة لمضاعفة الضغط على الصهاينة.

وتابع، مشيراً إلى القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية، قائلاً: إذا أخطأ الصهاينة، فسيتلقون رداً ساحقا من الجمهورية الإسلامية الايرانية، لذلك لن ننتظر مساعدة أحد في الدفاع عن أرضنا لأننا قادرون على ذلك في مجال الدفاع عن الأمن القومي.

وأضاف رئيس لجنة الانتفاضة ويوم القدس العالمي: اليوم، يقع على عاتق الجميع واجب إنساني وإسلامي وديني: دعم الحركة الموجودة في الساحة والتي تُناضل من أجل استعادة حقوقها وأرضها. كل مساعدة وكل تضامن وكل صرخة دعم يمكن أن تُعزز هذه الحركة وتُسرّع تحقيق القضية الفلسطينية.

