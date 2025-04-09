تركيا تهيئ لعقد لقاء بين الجولاني ومسؤولين عراقيين في أنطاليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العربي الجديد علم عبر مصادر رفيعة في الحكومة العراقية، أن مسؤولين أتراكاً يهيئون لعقد لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ومسؤولين في الحكومة العراقية على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي، الذي يبدأ أعماله السبت المقبل.

وأبلغ مسؤول عراقي بارز في بغداد "العربي الجديد"، أن "الجانب التركي يقوم بتهيئة الأجواء لعقد لقاءات جانبية بين مسؤولين عراقيين والجولاني. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الخارجية التركية ترعى هذا الأمر، على هامش تنظيمها مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، السبت المقبل، حيث سيكون الجولاني موجودا، إلى جانب مسؤولين عراقيين بارزين"

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