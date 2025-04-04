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٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٥٩ م

وزير الخارجية التركي: لا نريد مواجهة مع "إسرائيل" في سوريا

وزير الخارجية التركي: لا نريد مواجهة مع "إسرائيل" في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد مع إسرائيل في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريحات له على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أشار فيدان إلى أن "التحركات الإسرائيلية في سوريا قد تفتح الطريق أمام عدم استقرار إقليمي في المستقبل".

ولفت الوزير التركي، إلى أنّه "إذا كانت الهيئة الحاكمة الجديدة تنوي التوصل إلى تفاهمات معينة مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص".

ويوم أمس، الخميس، أشارت وزارة الخارجية التركية، إلى إنّ "إسرائيل تساهم في إحداث الفوضى وتعزيز الإرهاب في المنطقة، وتزعزع الاستقرار الاستراتيجي"، مضيفةً أنّ "عليها أولاً أن تتخلى عن سياساتها التوسعية، من أجل إرساء الأمن في المنطقة".

وأكّدت الوزارة التركية، أنّ "إسرائيل تشكل التهديد الأكبر لأمن المنطقة، عبر هجماتها على السلام الإقليمي والوحدة الوطنية لدول المنطقة".

/نتهى/

رمز الخبر 1956223

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