احتمال نشوب صراع بين أنقرة وتل أبيب؛ فرق عسكرية تركية تتوجه نحو سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن تركيا خسرت ثلاث قواعد جوية على الأقل في سوريا. وكان من المفترض أن تنشر تركيا قواتها في هذه القواعد الثلاث في إطار اتفاقية دفاع مشترك مع حكومة الجولاني، إلا الكيان المحتل استهدفها في الأيام الأخيرة.

وتأتي الغارات الجوية التي يشنها الكيان الصهيوني على سوريا، وخاصة الهجمات الضخمة يوم الأربعاء، في وقت حاولت فيه تركيا مرارا وتكرارا طمأنة الولايات المتحدة بأن وجودها في سوريا ليس ضارا بتل أبيب.

وتشير التقارير المنشورة إلى أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى صراع بين تركيا والكيان الإسرائيلي بشأن سوريا.

هذا وأعلن مصدران عسكريان سوريان ومسؤول استخباراتي في المنطقة أن فرقاً عسكرية تركية زارت خلال الأيام الأخيرة قاعدتي "تي فور" و"تدمر" في محافظة حمص والمطار الرئيسي في محافظة حماة.

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