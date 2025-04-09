التلفزيون الايراني: احتمال إلغاء زيارة المبعوث الأميركي إلى عُمان أكاذيب وحرب نفسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن التلفزيون الايراني، انه أكدت إيران، الأربعاء، أنها "لم تتلقَ أيّ رسالة من الولايات المتحدة الأميركية بشأن احتمال إلغاء زيارة مبعوثها إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إلى عُمان".

جاء ذلك وفق ما نقل التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء، والذي أوضح أنّ "الكلام عن احتمال إلغاء زيارة ويتكوف لعُمان إذا لم تجرِ المباحثات مباشرة مجرّد أكاذيب وحرب نفسية".

وأضاف أنّ إيران "لا تهتم لمثل هذه الضغوطات لفرض إطار تفاوضي خاصّ"، مشدّداًَ على أن "طهران ستتابع مسار المفاوضات بنهج مسؤول وعقلاني وعلى أساس مصالحها القومية".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد نقلت عن مسؤول أميركي قوله إنّ "ويتكوف قد لا يسافر إلى عُمان إذا لم تكن المحادثات مباشرة مع الإيرانيين".

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنّ المفاوضات "يجب أن تجري من موقع متكافئ وعادل ومشرّف، وليس تحت الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية.

وقال عراقتشي، خلال اجتماع ضمّ مجموعة من المفكّرين والنشطاء الثقافيين والإعلاميين الجزائريين في الجزائر، إنّ "الطريق إلى الدبلوماسية لم يُغلق بعد"، معلناً أنّ إيران قادرة على التفاوض بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة.