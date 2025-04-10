حزب الله: مواقفنا تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية أو المسؤولين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها، شدّدت العلاقات الإعلامية مجددًا، ما بات معلومًا، على أنّه لا يوجد مصادر في حزب الله، وأنّ مواقف حزب الله تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية.
ودعت العلاقات الإعلامية وسائل الإعلام إلى توخّي أقصى درجات الدقة والموضوعية، والامتناع عن نشر أو تبنّي ما لم يصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، مؤكدة استعدادها لتقديم كل الإيضاحات والاستفسارات لتعزيز المهنية والمصداقية، وتجنّبًا للوقوع في مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام.
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أكّدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنّ الادّعاءات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدًّا، من أخبار ومعلومات منسوبة إلى مصادر في حزب الله أو إلى مسؤولين فيه، هي عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها، شدّدت العلاقات الإعلامية مجددًا، ما بات معلومًا، على أنّه لا يوجد مصادر في حزب الله، وأنّ مواقف حزب الله تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية.
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