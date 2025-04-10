  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:١٤ م

حزب الله: مواقفنا تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية أو المسؤولين

حزب الله: مواقفنا تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية أو المسؤولين

أكّدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنّ الادّعاءات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدًّا، من أخبار ومعلومات ‏منسوبة إلى مصادر في حزب الله أو إلى مسؤولين فيه، هي عارية عن ‏الصحة جملةً وتفصيلًا.‏

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها، شدّدت العلاقات الإعلامية مجددًا، ما بات معلومًا، على أنّه لا يوجد مصادر في حزب الله، وأنّ ‏مواقف حزب الله تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في ‏حزب الله، أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية.‏

ودعت العلاقات الإعلامية وسائل الإعلام إلى توخّي أقصى درجات الدقة والموضوعية، ‏والامتناع عن نشر أو تبنّي ما لم يصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، مؤكدة ‏استعدادها لتقديم كل الإيضاحات والاستفسارات لتعزيز المهنية والمصداقية، وتجنّبًا ‏للوقوع في مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام.‏

/انتهى/

رمز الخبر 1956474
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات