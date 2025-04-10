السفير الإيراني لدى بيروت يؤكد وقوف ايران الدائم والثابت الى جانب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، شدد السفير اماني على "عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا "وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم والثابت إلى جانب لبنان في كل الظروف، وحرصها على دعمه في مواجهة التحديات".

وأكد السفير الإيراني "استعداد إيران الكامل لتقديم المساعدة اللازمة في أي وقت، لا سيما في المجالات التي تخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان وتعزز من استقراره وأمنه".

كما استقبل وزير الصحة اللبناني الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في وزارة الصحة العامة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى أماني.

وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وقضايا ذات اهتمام مشترك في مجال الصحة.

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