عارف: ايران ترحب دائما بالتفاوض وعلى الطرف المقابل التوقف عن سياسة العقوبات والتهديد الخاطئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد محمد رضا عارف، في لقاء بمناسبة عيد النوروز مع مجموعة من النشطاء السياسيين والثقافيين والإعلاميين والنخب صباح اليوم (الخميس)، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها لم يخيفهما أبدا تهديدات ومؤامرات أعداء البلاد والمغرضين، وقال: "لقد رحبت إيران دائما بطريق التفاوض والمشاركة، ويجب على الجانب الآخر أيضا التوقف عن سياسة العقوبات والتهديدات الخاطئة".

وأكد عارف أن علاقاتنا الحالية مع دول آسيا الوسطى، وأعضاء الاتحاد الأوراسي، والخليج الفارسي هي الأفضل، وأضاف: "إن عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتحاد الأوراسي بصفة مراقب، وحضورها الفاعل في منظمة التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى انضمامها إلى المعاهدات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهمة، وتوسيع نطاق التفاعل مع دول آسيا الوسطى، وزيادة التواصل مع دول الخليج الفارسي، كانت من بين إجراءات السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة خلال الأشهر الستة الماضية. وفي لقاءات رسمية مع رؤساء ومسؤولي الدول الأجنبية، وخاصة دول الخليج الفارسي، أعربوا مرارًا وتكرارًا عن اهتمامهم بتعزيز وتعميق العلاقات فيما بينهم".

وقال النائب الأول للرئيس: "اليوم توصلت جميع دول المنطقة إلى قناعة مفادها أن الأمن والسلام في المنطقة يعتمدان على العلاقات الجيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أكدت الدول المطلة على الخليج الفارسي دائما على العلاقات الجيدة والودية والثنائية مع إيران".