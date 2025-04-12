النائب الأول للرئيس الایراني: لقد أظهرت الثقافة الإيرانية أننا منفتحون على الحوار والتفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "عارف" أوضح في تصريح له اليوم السبت : لقد أظهرت ثقافتنا أننا أهل للحوار، ولحسن الحظ، في المسار الذي تم اتباعه من قبل الحكومة الرابعة عشرة، يشعر الشعب والنخب في البلاد بأن الظروف مهيأة للحوار غير المباشر، مع أننا لن ننسى الأحداث الماضية والإجراءات القاسية والسيئة والخاطئة تجاه إيران والعالم الإسلامي، لكننا أهل للحوار والمفاوضات.

وتابع : نتوقع من النخب ووسائل الإعلام التخلي عن بعض التحليلات غير الواقعية؛ مؤكدا، بأن "الجهاز الرئيسي لتقديم الأخبار والمعلومات حول المفاوضات هو وزارة الخارجية، وهي المصدر الرئيسي المعني بالمفاوضات، وبناء على الأخبار الواردة من هذا المصدر الرسمي، يمكن التحليل ومساعدة الفريق المفاوض في الدفاع عن حقوق الشعب المتمثلة في رفع الحظر الظالم المفروض على البلاد".

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