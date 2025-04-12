  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١٣ م

النائب الأول للرئيس الایراني: لقد أظهرت الثقافة الإيرانية أننا منفتحون على الحوار والتفاوض

النائب الأول للرئيس الایراني: لقد أظهرت الثقافة الإيرانية أننا منفتحون على الحوار والتفاوض

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أهل للحوار والمفاوضات؛ مبينا : إن استراتيجية إيران ومواقفها في المفاوضات واضحة ومحددة تماما، ونحن نسعى من خلالها إلى تحقيق الحقوق المشروعة للبلاد وشعبنا العزيز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "عارف" أوضح في تصريح له اليوم السبت : لقد أظهرت ثقافتنا أننا أهل للحوار، ولحسن الحظ، في المسار الذي تم اتباعه من قبل الحكومة الرابعة عشرة، يشعر الشعب والنخب في البلاد بأن الظروف مهيأة للحوار غير المباشر، مع أننا لن ننسى الأحداث الماضية والإجراءات القاسية والسيئة والخاطئة تجاه إيران والعالم الإسلامي، لكننا أهل للحوار والمفاوضات.

وتابع : نتوقع من النخب ووسائل الإعلام التخلي عن بعض التحليلات غير الواقعية؛ مؤكدا، بأن "الجهاز الرئيسي لتقديم الأخبار والمعلومات حول المفاوضات هو وزارة الخارجية، وهي المصدر الرئيسي المعني بالمفاوضات، وبناء على الأخبار الواردة من هذا المصدر الرسمي، يمكن التحليل ومساعدة الفريق المفاوض في الدفاع عن حقوق الشعب المتمثلة في رفع الحظر الظالم المفروض على البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1956560

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات