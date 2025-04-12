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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:١٤ م

عراقجي يسلم نظيره العماني مواقف إيران لنقلها إلى الطرف الأمريكي

عراقجي يسلم نظيره العماني مواقف إيران لنقلها إلى الطرف الأمريكي

التقى عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يزور مسقط على رأس وفد للمشاركة في مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا بشأن الملف النووي ورفع العقوبات الجائرة وغير القانونية، نظيره العماني السيد بدر البوسعيدي فور وصوله إلى العاصمة العمانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال هذا اللقاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن سعادته بالعلاقات المتينة والراسخة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدا بموقف سلطنة عمان المسؤول حيال القضايا والتطورات الإقليمية. كما اعتبر استضافة مسقط للمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا دليلاً على هذا النهج الإيجابي، موجّهًا شكره لوزير الخارجية العماني على اهتمامه البالغ بهذا الملف.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية العماني بالسيد عراقجي والوفد المرافق له، واصفًا العلاقات الثنائية بين عمان وإيران بأنها علاقات متميزة، معربًا عن تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لاختيارها مسقط كمقر لهذه المفاوضات المهمة.

كما أطلع السيد بدر البوسعيدي نظيره الإيراني على الترتيبات والإجراءات التي تم إعدادها لعقد المفاوضات غير المباشرة المقررة لهذا اليوم.

وفي إطار المفاوضات غير المباشرة، قام وزير الخارجية الإيراني بتقديم محاور ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وزير الخارجية العماني، لنقلها إلى الطرف الأمريكي.

رمز الخبر 1956538

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