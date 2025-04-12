وزير الخارجية الايراني يصل الى مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي قبل دقائق الى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد سياسي كبير لإجراء مفاوضات غيرمباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي ورفع العقوبات.

ويشارك في الوفد كل من مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، وعدد من المساعدين والخبراء الآخرين من وزارة الخارجية.

ومن المقرر أن يبدأ الوفد الإيراني، بوساطة الجانب العماني، بعد ظهر السبت، محادثات غير مباشرة مع الوفد الأمريكي المتواجد في عمان.

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