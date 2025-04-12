انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إيران وامريكا في عمان

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي في صحيفة على منصة "ايكس: "بدأت المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية عراقجي وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".

وستُعقد هذه المحادثات في مكان حدده المضيف العماني، حيث يجلس ممثلو الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في غرف منفصلة، وسيقوم الطرفان بنقل وجهات نظرهما ومواقفهما إلى بعضهما البعض من خلال وزير الخارجية العماني.

والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تشمل ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات.

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