قاعتین منفصلتین للوفدين الايراني والامريكي..الخطوط الحمراء الإيرانية وصلت للأميركيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التقارير الواردة من عمان تفيد بأن الوفدين الإيراني والأمريكي سيستقران قاعتين منفصلتين لاجراءات مباحثاتهما غيرالمباشرة.

وفي لقاء مع نظيره العماني، قدم وزير خارجية ايران له المواقف المبدئية والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقلها إلى الجانب الأمريكي.

وصل الوفد الأمريكي إلى مسقط في ساعة مبكرة من صباح اليوم ومن المقرر أن يغادر وزير الخارجية الإيراني إلى مكان هذه المحادثات بعد بضع دقائق.

وتم تخصيص قاعتين منفصلتين للوفدين الإيراني والأمريكي، وسيلعب الممثلون العمانيون دور نقل الرسائل.

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